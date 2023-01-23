Англія

Португальський футболіст може залишитись на Стемфорд Брідж.

Цього місяця Жоау Феліш перейшов до Челсі з Атлетіко на правах оренди за три мільйони євро.

Повідомлялося, що лондонська команда не матиме опції викупу, однак, як виявляється, така можливість з'явиться влітку.

The Athletic повідомляє, що агенту гравця, Жорже Мендешу, було доручено знайти рішення, яким виявилася оренда Челсі на частину цього сезону, що залишилася, з пунктом в угоді, що відкриває двері для постійного трансферу влітку.

Це тому, що оточення 23-річного португальця вважає, що йому потрібно регулярно грати та показати, на що він здатний, перш ніж приймати будь-які довгострокові рішення щодо його майбутнього.

Нагадаємо, що Феліш встиг дебютувати за Челсі, проте вже в першому матчі отримав пряму червону картку, через що пропускає три найближчі матчі.