Англія

Футболіст не отримав багато шансів у бірмінгемській команді.

Захисник Астон Вілли Ян Беднарек залишив клуб та повернувся до Саутгемптона. Про це повідомив офіційний сайт "святих".

Футболіст до літа 2023 року мав захищати кольори бірмінгемців, але був відкликаний з оренди напередодні.

"Гравець збірної Польщі повернувся, щоб надати додатковий досвід і глибину команді Натана Джонса на решту сезону", — пишеться на сайті клубу.

Беднарек провів 153 матчі за Саутгемптон після переходу з Леха в 2017 році. У складі Астон Вілли 26-річний центрбек відіграв 5 ігор без гольових дій.