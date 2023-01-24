Футболіст не отримав багато шансів у бірмінгемській команді.
Ян Беднарек, Getty Images
24 січня 2023, 12:20
Захисник Астон Вілли Ян Беднарек залишив клуб та повернувся до Саутгемптона. Про це повідомив офіційний сайт "святих".
Футболіст до літа 2023 року мав захищати кольори бірмінгемців, але був відкликаний з оренди напередодні.
"Гравець збірної Польщі повернувся, щоб надати додатковий досвід і глибину команді Натана Джонса на решту сезону", — пишеться на сайті клубу.
Беднарек провів 153 матчі за Саутгемптон після переходу з Леха в 2017 році. У складі Астон Вілли 26-річний центрбек відіграв 5 ігор без гольових дій.