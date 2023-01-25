Англія

Нідерландець бажає залишитись в МЮ.

Нападник Манчестер Юнайтед Ваут Веггорст прокоментував адаптацію у новому клубі та виявив бажання залишитись, якщо все піде добре.

"Я вам скажу, що все дуже просто — нападника оцінюють по його голах. Головний тренер Ерік тен Гаг сказав, мені, що клубу прямо зараз необхідне підсилення в атаці, на позиції дев'ятки. У команду шукали такого гравця, як я. А далі все просто.

Зараз грають найкращі. Мені потрібно заслужити кожен шанс вийти на поле. У своїй кар'єрі я завжди робив одну річ — забивав голи. Я вже зіграв два матчі. Якщо я почну втрачати круті шанси, тоді мені доведеться почати турбуватися за своє майбутнє. Але я впевнений, що впораюся, і зі мною все буде гаразд.

Тренер побачив, що я готовий. Приємно бачити таку впевненість із самого початку. Бути тут – це фантастика. Атмосфера, вболівальники на виїзді, гра зі спадами та підйомами – чудово. Я тут уже понад тиждень. Все йде добре. Звичайно я хочу залишитись в Юнайтед, але спочатку я повинен переконатися, що можу бути корисним команді і цьому клубу", — цитує Веггорста Goal із посиланням на Algemeen Dagblad.

Нагадаємо, що контракт Веггорста належить Бернлі, який виступає у Чемпіоншипі. Гольовими діями у складі МЮ він за дів гри не відзначався.