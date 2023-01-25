Англія

Підопічні Еріка тен Гага полегшили собі завдання перед другим поєдинком змагання проти "лісників".

У першому матчі півфіналу Кубку футбольної Ліги Манчестер Юнайтед у гостях зустрічався з Ноттінгем Форест.

Гості розпочали матч дуже активно і забили на шостій хвилині. Маркус Рашфорд сам прорвався майже з середини поля у штрафний, дуже просто обіграв захисників та поцілив у лівий кут воріт Геннесі — воротар був безсилий.

Під кінець першого тайму МЮ забив свій другий м'яч. Антоні сильно пробив з 25 метрів, воротар відбив невдало, перед собою. Але першим на добиванні опинився Ваут Веггеорст, який переграв Вейна. Це дебютний м'яч для нідерландця у складі "червоних дияволів".

В цілому гра проходила під впливом команди Еріка тен Гага, проте господарі намагались діяти на контратаках, і це в них іноді вдавалось. Саррідж навіть забив у першому таймі, але VAR показав офсайд. Але Юнайтед на 89 забив втретє. Після невпевненої гри захисників Бруну Фернандеш пробив точно у лівий кут. На команди очікує другий матч.

Ноттінгем — Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: Рашфорд, 6, Веггорст, 45, Фернандеш, 89

Ноттінгем: Геннесі — Ор'є, Воррелл, Маккенна, Лоді (Вільямс, 73) — Данілу (Колбек, 57), Фройлер, Скарпа (Лінгард, 64), Джонсон, Гіббс-Вайт (О'Браєн, 73) — Саррідж (Боннавентуре, 64).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Маласія, Мартінес, Лінделеф, Ван-Біссака — Еріксен (Фред, 71), Каземіро, Рашфорд (Рашфорд, 57), Фернандеш, Антоні (Пеллістрі, 71) — Веггорст (Еланга, 85).

Попередження: Пеллістрі