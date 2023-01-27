Англія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії між Манчестер Сіті та Арсеналом.

Сьогодні, 27 січня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубка Англії, у якому Манчестер Сіті на своєму стадіоні Етіхад прийме лондонський Арсенал.

На минулій стадії турніру команда Хосепа Гвардіоли розібралася з Челсі, забивши чотири м'ячі у ворота "синіх", а підопічні Мікеля Артети разом з українцем Олександром Зінченком пройшли Оксфорд Юнайтед, відзначившись трьома голами.

Манчестер Сіті — Арсенал

П'ятниця, 27 січня, 22.00. Етіхад, Манчестер. Пол Тірні – головний арбітр зустрічі. Трансляція телеканалом Setanta Sports

Перш ніж провести матч з єдиною командою, яка перевершує їх у нинішньому сезоні, Манчестер Сіті повинен дякувати всевишнім силам за те, що у них повернувся норвезький форвард Ерлінг Голланд, який оформив хет-трик у минулому матчі англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемтона (3:0).

Манчестер Сіті, як і раніше, продовжує погоню в АПЛ за Арсеналом і між командами лише п'ять очок, і попереду у них ще буде гра в чемпіонаті, але зараз увага на Кубку Англії, де на минулій стадії команда Гвардіоли не залишила і сліду від Челсі (4:0).

Прагнучи уникнути вильоту з четвертого раунду турніру вперше з сезону-2014/15, Манчестер Сіті виходив у півфінал у кожному з останніх чотирьох сезонів. У "городян" гарна серія в домашніх матчах Кубка, але питання в тому, чи зможе вона продовжитися на тлі Арсеналу, який летить до успіху.

У минулому турі АПЛ Арсенал провів захоплюючий поєдинок проти Манчестер Юнайтед, у якому обіграв "червоних дияволів" (3:2) та заробив важливі три очки. "Каноніри" вигризають очки там, де колись вони постійно спотикалися — команда на ходу, що може лише тішити вболівальників Арсеналу.

Дивно, але 14-разові переможці Кубка Англії лише один раз з 2017 року змогли пройти далі четвертого раунду турніру — це був переможний шлях у сезоні-2019/20. До того ж, на цьому етапі їх вибив МЮ у сезоні-2018/19 та Саутгемптон у сезоні-2020/21.

Арсенал прямує на Етіхад із переможною серією з п'яти останніх виїзних матчів, у яких було забито 12 м'ячів та чотири гри було зіграно на нуль. Прекрасні показники, але попереду ще одне випробування у вигляді "городян".

Артета проводить вражаючу роботу з командою, але Манчестер Сіті виграв усі останні п'ять матчів проти Арсеналу у всіх турнірах.

Щодо кадрової ситуації, то у Манчестер Сіті під питанням залишається Філ Фоден, у якого проблеми з ногою. В іншому проблем у стані команди Гвардіоли немає. У Арсеналу у лазареті продовжує відновлення колишній форвард "городян" Габріель Жезус. Крім нього не допоможуть Ріс Нельсон, Мохамед Ельнені та Седрік Суареш.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 208 матчів, з яких Арсенал виграв 100, а Манчестер Сіті – 63. Статистика забитих м'ячів на користь "канонірів" – 327:259. Якщо говорити про Кубок, то тут зіграно п'ять матчів, з яких "каноніри" виграли чотири, а "городяни" лише один. По м'ячах 7:4 на користь команди Артети.