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Манчестер Сіті — Арсенал 1:0
Гол: Аке, 65

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс (Вокер, 58), Аканджі, Стоунз (Лапорт, 45+4), Аке — Гюндоган, Родрі, де Брюйне (Сілва, 75) — Марез (Альварес, 57), Голанд, Гріліш.

Арсенал: Тернер — Томіясу, Голдінг (Саліба, 46), Габріель, Тірні (Зінченко, 66) — Джака, Партей (Локонга, 46) — Сака (Едегор, 74), Вієйра, Троссар (Мартінеллі, 66) — Нкетіа.

Попередження: Гюндоган — Голдінг, Зінченко