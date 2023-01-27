Англія

Манчестер Сіті вибив Арсенал із Зінченком із Кубку Англії

Олександр Зінченко вийшов на заміну в першому гостьовому матчі проти своєї колишньої команди, але колективу Мікеля Артети це не допомогло врятувати путівку до наступного раунду.

Манчестер Сіті — Арсенал, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Арсенал 1:0

Гол: Аке, 65



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс (Вокер, 58), Аканджі, Стоунз (Лапорт, 45+4), Аке — Гюндоган, Родрі, де Брюйне (Сілва, 75) — Марез (Альварес, 57), Голанд, Гріліш.



Арсенал: Тернер — Томіясу, Голдінг (Саліба, 46), Габріель, Тірні (Зінченко, 66) — Джака, Партей (Локонга, 46) — Сака (Едегор, 74), Вієйра, Троссар (Мартінеллі, 66) — Нкетіа.



Попередження: Гюндоган — Голдінг, Зінченко