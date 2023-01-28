Англія

Керманич Манчестер Юнайтед розповів про стан свого підопічного.

Центральний англійського Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр у поточному сезоні поступово втратив своє місце в стартовому складі команди, і разом із тим не може на повну використовувати свій статус капітана команди.

29-річний виконавець зіграв усього 15 матчів на клубному рівні, і в жодному з них не з’являвся на полі з перших хвилин.

Головний тренер Юнайтед Ерік тен Гаг під час останнього з інтерв’ю розповів про стан свого підопічного після виступів за національну збірну на чемпіонаті світу-2022 в Катарі та спростував певні перестороги преси щодо його ставлення до гравця.

"Ні, Гаррі не є нашим п’ятим вибором на позицію в центрі захисту. Проте його роль у команді залежить виключно від нього. Я маю сказати, що він дуже сумлінно тренується, завдяки чому демонструє свої професіональні якості. Такого ж ставлення я очікую й від кожного футболіста в команді.

Але він і надалі має боротись за своє місце на футбольному полі. Гадаю, що інколи речі можуть змінюватись, і при цьому робити це дуже швидко. Я бачу прогрес.

У той самий час, не вважаю дивним той факт, що після чемпіонату світу Гаррі майже не грає. Він мав виходити на поле, проте раптово захворів. Що я можу з цим подіяти? Нічого. І він це добре розуміє.

Тим часом команда вже набрала непогані оберти, і тепер йому доведеться трохи зачекати на свій шанс.

Чи хотів би я підсилення в захисті до завершення трансферного вікна наступного вівторка? Так, я би пішов на такий крок. І стосовно інших позицій так само. Проте це не залежить від мене", — заявив нідерландський фахівець.

Найближчий матч Манчестер Юнайтед зіграє в 1/16 фіналу Кубку Англії проти Редінга на Олд Траффорд.