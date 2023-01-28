Англія

Форвард вирішив залишитись в англійському клубі.

Бразильський нападник Роберто Фірміно з 2015 року є невід’ємною частиною англійського Ліверпуля, куди перейшов зі складу німецького Гоффенгайма за 41 млн євро.

Однак останнім часом 31-річного виконавця не можна побачити в якості стабільного гравця стартового складу команди Юргена Клоппа з причин отримання травм, після яких відбувається тривалий процес його повернення до гри.

Утім, Роберто ще не сказав свого останнього слова в АПЛ, тому в одному з останніх інтерв’ю підтвердив бажання продовжити чинний контракт, чий термін спливає вже після завершення поточного сезону.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Фірміно вирішив підтвердити власні слова вчинками, і наразі клуб та гравець близькі до оформлення нової угоди до 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон.

У поточному футбольному році бразилець відіграв 21 матч, забивши дев’ять м’ячів та віддавши чотири гольові передачі.