Англія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу, який пройде в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії на нас чекає протистояння між Брайтоном та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Амекс.

НЕДІЛЯ, 29 СІЧНЯ, 15:30. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Нещодавно Брайтону та Ліверпулю довелося зустрітися один з одним у рамках англійської Прем'єр-ліги, і той матч справедливо можна назвати одним із найпровальніших у виконанні команди Юргена Клоппа в поточному сезоні. Колектив Роберто Де Дзербі не залишив жодних шансів мерсисайдцям, обігравши їх і за грою, і за рахунком – 3:0.

Брайтон цього сезону пережив зміну на тренерському містку, проте не втратив ні в ігровому плані, ні в плані результатів. За підсумками 21 туру АПЛ "чайки" займають шостий рядок у турнірній таблиці, при цьому мають у запасі ще два матчі. Єдина проблема у Брайтоні зараз несе дисциплінарний характер, що пов'язано з бажанням ключових гравців змінити клубну прописку. Спочатку це був Леандро Троссар, який згодом перейшов до Арсеналу. Наразі бойкотувати тренування почав Мойзес Кайседо, якого клуб і сам усунув від тренувального процесу аж до завершення трансферного вікна.

Ліверпуль, у свою чергу, не може похвалитися такими ж вражаючими результатами, як у його майбутнього суперника. Команда Юргена Клоппа з самого початку сезону має проблеми різного характеру і потребує певної кадрової перебудови. Необхідність змін розуміє і сам головний тренер Юрген Клопп, про що він неодноразово говорив пресі.

Поки що "червоні" розташовуються в середині турнірної таблиці АПЛ, займаючи восьме місце. Останній поєдинок Ліверпуля проти Челсі на Енфілді був абсолютно невражаючим і малообнадійливим, хай зрештою команди і зіграли в нульову нічию. Можливість виграти Кубок Англії може певною мірою допомогти Ліверпулю врятувати цей невдалий сезон, але з урахуванням усіх факторів мерсисайдці наразі не виглядають як одні з головних фаворитів на тріумф у найстарішому футбольному турнірі в історії.

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Брайтона пропонується коефіцієнт 2,55, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 2,55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Санчес — Лемпті, Данк, Вебстер, Еступіньян — Грос, Мак Аллістер, Гілмор — Марч, Фергюсон, Мітома

Ліверпуль: Келлехер — Александер-Арнольд, Конате, Гомес, Цимікас — Кейта, Фабіньо, Тіаго — Елліотт, Нуньєс, Карвальо

Не зіграють: Модер, Колвілл, Кайседо — ван Дейк, Луїс Діас, Жота, Артур, Фірміно

Під питанням: Лаллана — ...

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