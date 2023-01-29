Чергове довгострокове підписання на перспективу.
Мало Гюсто, twitter.com/ChelseaFC
29 січня 2023, 11:25
Лондонський Челсі за ходом поточного сезону відчував нестачу кадрів на багатьох позиціях, але однією з найбільш проблемних для вибору Грема Поттера все одно залишався правий фланг.
Саме тому завершення поточної зимньої трансферної кампанії "сині", зокрема, присвятили перемовинам із французьким Ліоном стосовно захисника Мало Гюсто.
19-річний виконавець тільки на початку минулого сезону долучився до складу основної команди "ткачів", завершивши цикл підготовки в академії клубу.
Проте вже зараз його оцінили майже в 30 млн євро, які погодився заплатити англійський клуб.
У підсумку, Челсі оголосив про підписання контракту зі французом строком до 2030 року.
Однак у поточній кампанії гравець все продовжуватиме виступати в Лізі 1, згідно з домовленістю поміж клубами.
У цьому сезоні Гюсто відіграв 15 матчів, зробивши один гольовий пас.