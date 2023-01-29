Англія

Чергове довгострокове підписання на перспективу.

Лондонський Челсі за ходом поточного сезону відчував нестачу кадрів на багатьох позиціях, але однією з найбільш проблемних для вибору Грема Поттера все одно залишався правий фланг.

Саме тому завершення поточної зимньої трансферної кампанії "сині", зокрема, присвятили перемовинам із французьким Ліоном стосовно захисника Мало Гюсто.

19-річний виконавець тільки на початку минулого сезону долучився до складу основної команди "ткачів", завершивши цикл підготовки в академії клубу.

Проте вже зараз його оцінили майже в 30 млн євро, які погодився заплатити англійський клуб.

У підсумку, Челсі оголосив про підписання контракту зі французом строком до 2030 року.

Однак у поточній кампанії гравець все продовжуватиме виступати в Лізі 1, згідно з домовленістю поміж клубами.

У цьому сезоні Гюсто відіграв 15 матчів, зробивши один гольовий пас.