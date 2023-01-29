Англія

"Каноніри" хочуть придбати 21-річного футболіста.

Арсенал думає про те, щоб збільшити пропозицію про трансфер Мойзеса Кайседо, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, усередині клубу точаться дискусії на тему того, щоб запропонувати 70 млн фунтів за Мойзеса з урахуванням бонусів.

Кайседо забив 1 гол і віддав 1 результативний пас у 18 матчах АПЛ цього сезону і заробив 5 жовтих карток.

Раніше Арсенал пропонував за еквадореця 60 мільйонів фунтів, але отримав відмову.