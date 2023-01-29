Англія

"Сині" готові заплатити за аргентинського хавбека 120 мільйонів євро, але лише частинами.

Атакуючий півзахисник лісабонської Бенфіки Енцо Фернандес таки може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори щодо підписання 22-річного аргентинця поновив лондонський Челсі.

"Сині" готові заплатити за найкращого молодого гравця чемпіонату світу-2022 120 мільйонів євро, але зробивши це у кілька виплат. Бенфіка хотіла б отримати всі гроші з клаусули гравця відразу.

Президент португальського клубу Руй Кошта поки не збирається приймати пропозицію Челсі щодо Енцо, але Челсі наполягатиме на укладанні угоди вже цієї зими.

Цього сезону Енцо Фернандес провів за Бенфіку 29 матчів, в яких він забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.