Англія

"Іриски" хочуть придбати центрального півзахисника.

Евертон розраховує придбати Коннора Галлагера, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, за 22-річного футболіста "іриски" готові заплатити 40 мільйонів фунтів, а також ще п'ять у вигляді бонусу.

Челсі ухвалить рішення найближчим часом. Інтерес до колишнього футболіста Крістал Пелас виявляють й інші клуби. Також гравець ще сам не визначився зі своїм майбутнім.

Раніше Евертон продав Ентоні Гордона до Ньюкаслу за 40 мільйонів фунтів.