Англія

Голландець прокоментував пошкодження свого співвітчизника.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував важку травму Еріксена.

Крістіан отримав пошкодження у матчі з Редінгом у Кубку Англії та вилетів на декілька місяців.

"Звичайно, він розчарований, ми розчаровані, але це буває у професійному футболі. З цим треба миритися.

У нас є гравці в півзахисті, хороші гравці, які можуть заповнити прогалину. Я думаю, що ви ніколи не зможете заповнити цю прогалину, тому що кожен футболіст має свої особливості, ідентифікацію, інший футболіст завжди привносить абсолютно інші якості замість товариша.

Але це не означає, що ви повинні бути менш успішними.

Цілком очевидно, що Крістіан привносить високу якість у нашу команду, і він має деякі особливості, які важко замінити, наприклад, його удари й дії в останній третині поля".