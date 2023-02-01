Англія

Можливості викупити контракт гравця англійський клуб не матиме.

Як і зазвичай, спекотне завершення зимового трансферного вікна містило в собі чимало швидких переходів навіть найбільш статусних футболістів із провідних європейських чемпіонатів.

Саме під час одного з таких досвідчений голкіпер французького Парі Сен-Жермен Кейлор Навас змінив Лігу 1 на англійську Прем’єр-лігу, поповнивши склад Ноттінгем Форест на правах оренди.

36-річний виконавець не мав бажання й другу частину сезону проводити за спиною в основного воротаря "червоно-синіх" Джанлуїджі Доннарумми, проте його угода з "лісниками" не містить у собі пункту, який зробив би легшим повноцінний трансфер футболіста влітку цього року.

У поточному сезоні Кейлор з’являвся на полі всього двічі (один пропущений гол та один "сухий" матч).