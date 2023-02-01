Англія

Двометровий форвард Генка продовжить кар'єру в АПЛ.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрфорварда Пола Онуачу, права якого раніше належали бельгійському Генку.

28-річний нігерієць перейшов до табору "святих" на постійно основі, підписавши контракт до літа 2026 року.

На даний момент новачок Саутгемптона отримує дозвіл на роботу у Великій Британії.

Відзначимо, що трансфер нігерійського форварда, зріст якого складає 201 см, став п'ятим для Саутгемптона в січні після Міслава Оршича, Чарлі Алькараса, Джеймса Брі та Камалдіна Сулемані.

В цьому сезоні Пол Онуачу провів 22 матчі на клубному рівні, в яких відзначився 17 забитими голами.