Двометровий форвард Генка продовжить кар'єру в АПЛ.
Пол Онуачу, southamptonfc.com
01 лютого 2023, 14:13
Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрфорварда Пола Онуачу, права якого раніше належали бельгійському Генку.
28-річний нігерієць перейшов до табору "святих" на постійно основі, підписавши контракт до літа 2026 року.
На даний момент новачок Саутгемптона отримує дозвіл на роботу у Великій Британії.
Відзначимо, що трансфер нігерійського форварда, зріст якого складає 201 см, став п'ятим для Саутгемптона в січні після Міслава Оршича, Чарлі Алькараса, Джеймса Брі та Камалдіна Сулемані.
В цьому сезоні Пол Онуачу провів 22 матчі на клубному рівні, в яких відзначився 17 забитими голами.