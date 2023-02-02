Англія

33-річний футболіст виступатиме за "лісників".

Ноттінгем Форест підписав Андре Аю, повідомив офіційний сайт англійської команди.

33-річний футболіст приєднався до команди у статусі вільного трансферу та підписав контракт до кінця сезону. Аю носитиме футболку з номером 42.

У поточному сезоні він провів 10 матчів за катарський Аль-Садд, забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу. 29 січня сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

Зазначимо, що Аю став тридцятим (!) новачком Ноттінгем Фореста з початку сезону-2022/23.