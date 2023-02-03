Англія

Тренер Брайтона прокоментував ситуацію навколо еквадорця.

Головний тренер Брайтона Роберто де Дзербі прокоментував те, що Мойзес Кайседо залишився в команді.

Слова італійського коуча цитує Фабріціо Романо.

"Я щасливий, що Мойзес Кайседо залишився з нами. Я хочу звернутися до наших уболівальників, щоб підтримати його.

Я люблю Мойзеса. Усі в клубі його люблять, і я хочу, щоб уболівальники йшли за мною — давайте підтримаємо Кайседо".

Трансфер футболіста в Арсенал не відбувся.