Англія

Італієць демонструє фірмовий атакувальний футбол у новому клубі.

Англійський Брайтон удало розпочинав поточний сезон на чолі з англійським спеціалістом Гремом Поттером, однак уже незабаром керманича захотів бачити в своєму розташуванні лондонський Челсі, тож керівництво "чайок" вирушило на пошуки нового тренера.

Цей процес був нетривалим, адже Брайтон одразу звернувся до колишнього головного тренера донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі з пропозицією очолити команду перед чемпіонатом світу-2022 в Катарі, і вже в першому матчі за нового тренера "чайки" зіграли внічию 3:3 на Енфілді проти Ліверпуля.

Як з’ясувалось згодом, настільки результативний футбол був не поодиноким випадком у виконанні команди з південного узбережжя.

У підсумку, за 13 зіграних матчів у рамках АПЛ за каденції Де Дзербі Брайтон забив 26 голів.

За цим показником команда поступається лише парі фаворитів у чемпіонських перегонах — лондонському Арсеналу (28 голів) та Манчестер Сіті (26).

Наступний матч Брайтон зіграє вдома проти нового клубу екс-захисника київського Динамо Іллі Забарного — Борнмута.