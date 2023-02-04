Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Вулвергемптон та Ліверпуль.

Вулвергемптон та Ліверпуль зіграють у рамках двадцять другого туру англійської Прем'єр-ліги на Молінью.

Хулен Лопетегі, після поразки від Манчестер Сіті (0:3), залучив до стартового складу Семеду та Аїт-Нурі на фланги захисту, тоді як у центрі з'явиться Доусон, а Сарабія зіграє на правому фланзі атаки, яку очолить Кунья. Хван розташується ліворуч від бразильця.

Юрген Клопп, на тлі поразки від Брайтона в Кубку Англії (1:2), використав із перших хвилин Матіпа в центрі захисту.

Вулвергемптон: Са — Семеду, Доусон, Кілман, Аїт-Нурі — Леміна, Невеш, Нунеш — Сарабія, Кунья, Хван.

Запасні: Бентлі, Коллінз, Хонні, Буено, Поденсе, Моутінью, Годж, Хіменес, Траоре.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Гомес, Е. Робертсон — Кейта, Байцетич, Алькантара — Салах, Гакпо, Нуньєс.

Запасні: Келлегер, Цимікас, Філліпс, Мілнер, Гендерсон, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Елліотт, Карвалью.



Гра Вулвергемптон — Ліверпуль почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.