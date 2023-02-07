Англія

У клубі хочуть змінити менталітет команди.

Челсі найняв спеціаліста з розвитку лідерських якостей, щоб змінити менталітет команди, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, з футболістами лондонського клубу працюватиме Джілберт Енока, який упродовж 22 років займався розвитком лідерських якостей та ментальних навичок у гравців збірної Нової Зеландії з регбі.

Це буде не повноцінна співпраця, а короткострокові консультаційні послуги.

У період роботи з Енокою збірна Нової Зеландії з регбі здобула значні успіхи, здобувши дві перемоги на чемпіонатах світу поспіль (2011, 2015).