У клубі хочуть змінити менталітет команди.
Джілберт Енока, Getty Images
07 лютого 2023, 10:55
Челсі найняв спеціаліста з розвитку лідерських якостей, щоб змінити менталітет команди, повідомляє Telegraph.
За інформацією джерела, з футболістами лондонського клубу працюватиме Джілберт Енока, який упродовж 22 років займався розвитком лідерських якостей та ментальних навичок у гравців збірної Нової Зеландії з регбі.
Це буде не повноцінна співпраця, а короткострокові консультаційні послуги.
У період роботи з Енокою збірна Нової Зеландії з регбі здобула значні успіхи, здобувши дві перемоги на чемпіонатах світу поспіль (2011, 2015).