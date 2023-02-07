31-річному футболісту пропонують короткостроковий контракт.
РОБЕРТО ФІРМІНО, GETTY IMAGES
07 лютого 2023, 12:23
Ліверпуль розраховує продовжити контракт із Роберто Фірміно, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За інформацією джерела, ініціатива походить від головного тренера Юргена Клоппа. Переговори про нову угоду вже йдуть – клуб пропонує бразильцеві короткостроковий контракт.
Термін чинної угоди нападника з Ліверпулем закінчується влітку 2023 року.
У поточному сезоні у нього 9 голів та 4 результативні передачі у 21 грі за клуб у всіх турнірах.