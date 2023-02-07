Ліверпуль розраховує продовжити контракт із Роберто Фірміно, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, ініціатива походить від головного тренера Юргена Клоппа. Переговори про нову угоду вже йдуть – клуб пропонує бразильцеві короткостроковий контракт.

Термін чинної угоди нападника з Ліверпулем закінчується влітку 2023 року.

У поточному сезоні у нього 9 голів та 4 результативні передачі у 21 грі за клуб у всіх турнірах.