Англія

Португальський нападник відзначився голом проти Вест Гема у другій своїй появі у футболці "синіх".

У першому матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги в лондонському дербі зійшлися між собою Вест Гем і Челсі, які обмінялися забитими м'ячами за підсумками першого тайму.

У складі команди Грема Поттера забитим м'ячем відзначився один із зимових новачків клубу Жоау Феліш, який відгукнувся на передачу Енцо Фернандеса і на 16-й хвилині забив свій дебютний гол за Челсі у другій появі на полі за "синіх".

Цікаво також те, що 23-річний Феліш став першим португальцем з 2012 року, який відзначився забитим м'ячем за Челсі у рамках АПЛ.

До нього останнім таким був півзахисник Рауль Мейрелеш, який забив в травневій грі проти Брекберна у 2012 році (2:1).