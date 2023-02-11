Англія

Команда Антоніо Конте поплатилась за помилки біля власних воріт.

У рамках 23 раунду англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем у гостях зустрічався із Лестером.

Перші 15 хвилин складались ідеально для "шпор". Саме на 14 хвилині вони вийшли уперед після того, як не залишив шансів Ворду.

Але після були лише помилки гравців Тоттенгема. Лестер прекрасно ними користався. Менді чудовим ударом зрівняв рахунок. За дві хвилини Лестер вже був попереду. Іхеаначо відіграв на Меддісона, який прошив ворота Форстера. На 45+4 дійшла черга забивати самому Іхеаначо, і він свій момент не змарнував.

3:1 після першого тайму — жахіття для лондонського колективу. Проте оговтатись у другій половині матчу від цього жахіття вони не могли. Лестер грамотно грав і в обороні, і в атаці. На 81 хвилині Меддісон асистував на Барнса, який сильно пробив у правий кут — 4:1.

Лестер - Тоттенгем 4:1

Голи: Менді, 23, Меддісон, 25, Іхеаначо, 45+4, Барнс, 81 — Бентанкур, 14

Лестер: Ворд — Кастань, Фас, Суттар, Крістіансен — Менді (Ндіді, 69), Меддісон, Барнс, Дьюзбері-Голл, Іхеаначо (Варді, 77), Тете (Прат, 77).

Тоттенгем: Форстер — Порро (Емерсон, 75), Даєр, Девис, Танганга (Санчес, 76) — Перішич (Рішарлісон, 75), Хейб'єрг, Бентанкур (Сарр, 65), Кулусевскі (Данджума, 79), Сон Хин Мін, Кейн.

Попередження: Бентанкур, Фас, Меддісон, Даєр, Дьюзбері-Голл, Барнс, Суттар.