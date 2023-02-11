Англія

Українець знову високо оцінений за свою гру.

У рамках 23 раунду англійської Прем'єр-лги Арсенал на Емірейтс розписав мирову з Брентфордом — 1:1.

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на матч і провів усі 90 хвилин.

За версією порталу WhoScored, він провів досить непоганий поєдинок. Дії Зінченка оцінили в 7,0. Краще нього: Троссар (7,2), Едегор (7,3), Парті (7,5) та Сака (7,7).

Найкращим гравцем матчу став форвард гостей та автор голу Айвен Тоні — 8,7.

Що стосується іншого порталу SofaScore, то гру Зінченка оцінили набагато вище — у 7,6.

Статистичний портал FotMob видав українцю 8,0, що є однією з кращих у "канонірів".