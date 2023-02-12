Англія

Норвезький форвард не вийшов на другий тайм поєдинку проти Астон Вілли.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті зустрівся вдома з Астон Віллою, де за підсумками першого тайму мав комфортну перевагу у рахунку в три м'ячі.

Цікаво, що зірковий нападаних "містян" Ерлінг Голанд був замінений тренерським штабом Хосепа Гвардіоли після першого тайму зустрічі з бірмінгемцями. Замість норвежця на поле вийшов Хуліан Альварес.

Причиною заміни основного форварда Манчестер Сіті стала травма стегна, яку він отримав в першому таймі.

Ймовірно, Гвардіола вирішив зайвий раз не ризикувати здоров'ям важливого гравця своєї команди напередодні наступного матчу проти лондонського Арсеналу, який буде важливим для обох команд через очну боротьбу за чемпіонство цього сезону АПЛ.

Матч Арсенал – Манчестер Сіті відбудеться вже 15 лютого о 21:30 за київським часом.