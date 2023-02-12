Англія

"Містяни" забезпечили собі перемогу ще в першому таймі напередодні майбутньої очної зустрічі з "канонірами".

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймав бірмінгемську Астон Віллу на Етіхад Стедіум.

Днем раніше лондонський Арсенал оступився проти Брентфорда і зіграв унічию (1:1), тому підопічні Хосепа Гвардіоли мали особливу мотивацію набрати три очки з бірмінгемцями, щоб скоротити своє відставання в турнірній таблиці від лідера до трьох очок напередодні очної з ним зустрічі 15 лютого.

Усі питання щодо переможця матчу гравцям Манчестер Сіті вдалося вирішити вже у першому таймі, коли команді Унаї Емері до перерви довелося аж тричі виймати м'яч із сітки власних воріт.

У другій половині зустрічі "містяни" більше грали за рахунком, тоді як Астон Віллі все ж вдалося відіграти один гол на 61-й хвилині завдяки зусиллям Оллі Воткінса. Проте цього виявилося замало для того, щоб здійсники камбек.

Таким чином, фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестер Сіті з рахунком 3:1, а їхнє відставання від лідера таблиці в особі Арсеналу напередодні їхньої очної зустрічі посеред тижня скоротилося до трьох очок, при цьому не забуваємо, що "каноніри" мають ще один матч у запасі.

Манчестер Сіті - Астон Вілла 3:1

Голи: Родрі, 4, Гюндоган, 39, Марез, 45+1 (пен.) — Воткінс, 61

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш (Аканджі 46), Ляпорт – Родрі, Гюндоган – Марез (Аке 85), де Брюйне, Сілва, Гріліш (Фоден 69) – Голанд (Альварес 46)

Астон Вілла: Мартінес – Янг (Коутіньйо 76), Чамберс, Конса, Дінь (Морено 61) – Буендіа (Макгінн 61), Дуглас Луїз, Камара, Ремзі (Кеш 76) – Воткінс, Бейлі (Дуран 61)

Попередження: Діаш 41 – Дінь 37, Конса 63