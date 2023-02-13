"Сині" вірять в англійського фахівця.
ГРЕМ ПОТТЕР, GETTY IMAGES
13 лютого 2023, 11:34
Челсі не збирається звільняти Грема Поттера, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, у керівництві лондонців вважають, що Поттера потрібно оцінювати за кілька років, а не за результатами найближчих місяців.
У Челсі переконані, що Поттер – один із найкращих тренерів світу. Його не оцінюватимуть за тим, чи вдасться Челсі вийти до Ліги чемпіонів за підсумками сезону.
У Челсі орієнтуються успіх Мікеля Артети в Арсеналі – клуб повірив у нього, незважаючи на невдачі на стартовому періоді. Керівництво "синіх" вважає, що Поттер потрібен час, щоб вбудувати в команду всіх новачків.