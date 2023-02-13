Англія

"Сині" вірять в англійського фахівця.

Челсі не збирається звільняти Грема Поттера, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у керівництві лондонців вважають, що Поттера потрібно оцінювати за кілька років, а не за результатами найближчих місяців.

У Челсі переконані, що Поттер – один із найкращих тренерів світу. Його не оцінюватимуть за тим, чи вдасться Челсі вийти до Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

У Челсі орієнтуються успіх Мікеля Артети в Арсеналі – клуб повірив у нього, незважаючи на невдачі на стартовому періоді. Керівництво "синіх" вважає, що Поттер потрібен час, щоб вбудувати в команду всіх новачків.