Англія

Наставник хоче залишитись у нинішній команді.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп має намір і надалі тренувати "червоних", незважаючи на невдачі цього сезону.

"Я не піду. Я не можу це зробити. На мені лежить надто велика відповідальність, і я хочу тут працювати.

Нині складні часи, і мені це не подобається. Але зараз ми можемо показати, у чому головна особливість Ліверпуля, порівняно з іншими клубами. Ми віримо у все, що завгодно. Якщо вболівальники повірять у мене, то ми зможемо пройти через все це разом, і чудові часи знову настануть", — наводить слова Клоппа Sky Sports.

У поточному сезоні Ліверпуль розташувався на десятому місці в АПЛ із 29 очками в активі.