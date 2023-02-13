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Ліверпуль — Евертон 2:0
Голи: Салах, 37, Гакпо, 49

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Гомес, Е. Робертсон — Гендерсон (Мілнер, 79), Фабіньо, Байцетич (Кейта, 89) — Салах (Елліотт, 90), Нуньєс (Жота, 69), Гакпо (Фірміно, 80).

Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Івобі, Гує, Онана (Девіс, 78), Макніл (Мопе, 77) — Дукуре — Сіммс.

Попередження: Робертсон — Коуді, Дукуре, Пікфорд