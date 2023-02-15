Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу АПЛ, який пройде 15 лютого і розпочнеться о 21:30.

Арсенал в рамках перенесеного поєдинку дванадцятого туру чемпіонату Англії прийме на своєму полі Манчестер Сіті.

АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СІТІ

СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО, 21:30. ЛОНДОН, ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР.

Арсенал підходить до поєдинку на першій сходинці турнірної таблиці з 51 набраним балом після 21 зіграного матчу. Підопічні Мікеля Артету продовжують лідирувати в чемпіонаті, проте їх перевага з часом стала менш відчутною. Лондонці спочатку поступились Евертону в дебютному матчі Шона Дайча, а потім зіграли внічию з Брентфордом.

Через невдалі результати в останніх матчах ціна програшу у матчі проти Манчестер Сіті суттєво зросла, тому рівень пристрастей у цій грі буде вкрай високий.

Манчестер Сіті, своєю чергою, йде на другій сходинці турнірної таблиці, набрав 48 балів після 22 зіграних матчів. Тепер команді Гвардіоли потрібно дивитись не лише на відстань до Арсеналу, але й оглядатись назад, бо Манчестер Юнайтед намагається нав'язати боротьбу за перші два місця.

В останніх двох матчах "містяни" грали проти Тоттенгема та Астон Вілли. Лондонцям команда Хосепа Гвардіоли поступилась з мінімальним рахунком, тоді як Астон Віллу вдалось обіграти — 3:1.

Обидві команди на поточному відрізку сезону змогли уникнути серйозних кадрових втрат. У Арсенала відчутною може бути лише відсутність Габі Жезуса, але він вже давно вибув через травму. Едді Нкетіа відмінно справляється у нападі, тому це не так страшно.

Що стосується Манчестер Сіті. то не буде Джона Стоунза. Лінія захисту не найбільш стабільна ланка команди, проте в центрі захисту у Хосепа Гвардіоли є доволі широкий вибір футболістів.

Проект реалізовано за підтримки партнера.

Компанія продовжує підтримку українського спорту навіть під час війни.

Бренд Parimatch Ukraine та його команда, як і всі ми, допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

Що стосується останніх п'яти матчів між цими командами, то всі вони завершились перемогами Манчестер Сіті. На додаток, дві з них були доволі болючими для лондонської команди. "Містяни" перемагали у чвертьфіналі Кубка ліги з рахунком 4:1, а пізніше громили супротивника 5:0 у рамках АПЛ.

Поточний сезон дуже важливий для Арсеналу. Саме в таких матчах підопічні Мікеля Артети повинні доводити свої претензії на титул. Дуже цікаво буде поглянути, чи будуть лондонці грати першим номером, або вирішать діяти більш акуратно.

За версією компанії Parimatch, трошки більше шансів здобути перемогу мають підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 2,45, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 2,95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45.

Деякого шарму поєдинку додасть гра Олександра Зінченко проти своїх колишніх партнерів, з якими він виграв багато титулів. Однак, очікуємо, що Манчестер Сіті здобуде чергову перемогу над Арсеналом, яка ще сильніше закрутить інтригу в боротьбі за чемпіонство.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Нельсон, Ель-Ненні, Жезус, Сміт-Роу — Стоунз

Під питанням: Голанд

Цікаві факти:

Манчестер Сіті виграв останні 6 матчів проти Арсеналу у всіх турнірах.

Арсенал не програє в 14 з останніх 15 матчів (Прем'єр-ліга).