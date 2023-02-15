Керівники обох команд переговорили один з одним.
Неймар, Getty Images
15 лютого 2023, 21:38
Боси Челсі та ПСЖ обговорили у Парижі можливий трансфер Неймара, повідомляє Le Parisien.
За інформацією джерела, співвласник "синіх" Тодд Боулі та президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі зустрілися у Парижі у вівторок. Однією з тем зустрічі була можливість переходу Неймара до Челсі.
Зазначається, що Боулі, який є шанувальником Неймара, не побачив сильного бажання зберегти гравця з боку Аль-Хелайфі.
Контракт Неймара із ПСЖ розрахований до 2027 року.
Цього сезону у Неймара 17 голів та 16 результативних передач у 28 матчах сезону за ПСЖ.