Лондонський клуб запропонує близько 80 мільйонів євро.
ЖОАУ ФЕЛІШ, GETTY IMAGES
16 лютого 2023, 12:58
Челсі готовий викупити Жоау Феліша, повідомляє Cadena SER.
За інформацією джерела, влітку лондонський клуб запропонує близько 80 мільйонів євро за повноцінний трансфер Феліша.
Португалець перейшов до Челсі на правах оренди з Атлетіко цієї зими. Лондонський клуб виплатить 11 млн. євро за оренду гравця. Також Челсі взяв на себе всю зарплату Жоау за період оренди – близько 6 млн. євро.
Після переходу до Челсі Феліш забив 1 гол у 3 матчах.