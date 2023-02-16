Челсі готовий викупити Жоау Феліша, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, влітку лондонський клуб запропонує близько 80 мільйонів євро за повноцінний трансфер Феліша.

Португалець перейшов до Челсі на правах оренди з Атлетіко цієї зими. Лондонський клуб виплатить 11 млн. євро за оренду гравця. Також Челсі взяв на себе всю зарплату Жоау за період оренди – близько 6 млн. євро.

Після переходу до Челсі Феліш забив 1 гол у 3 матчах.