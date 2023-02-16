Англія

Лондонський клуб запропонує близько 80 мільйонів євро.

Челсі готовий викупити Жоау Феліша, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, влітку лондонський клуб запропонує близько 80 мільйонів євро за повноцінний трансфер Феліша.

Португалець перейшов до Челсі на правах оренди з Атлетіко цієї зими. Лондонський клуб виплатить 11 млн. євро за оренду гравця. Також Челсі взяв на себе всю зарплату Жоау за період оренди – близько 6 млн. євро.

Після переходу до Челсі Феліш забив 1 гол у 3 матчах.