Аргентинський спеціаліст перебуває без робити після нещодавнього звільнення з ПСЖ.
Маурісіо Почеттіно - Getty Images
16 лютого 2023, 19:10
Маурісіо Почеттіно може повернутися у стан Тоттенгема — повідомляє talkSPORT.
Керівництво клубу незадоволене працею нинішнього коуча Антоніо Конте, який не демонструє видатних результатів у Англії та Лізі чемпіонів.
Аргентинця було нещодавно звільнено з Парі Сен-Жермен за невдалі виступи команди у єврокубках.
Раніше він очолював саме північнолондонців.
Фахівець залишив свій пост у 2019 році після невдалого початку сезону й через декілька місяців після фіналу чемпіонської ліги.