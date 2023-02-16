Англія

Аргентинський спеціаліст перебуває без робити після нещодавнього звільнення з ПСЖ.

Маурісіо Почеттіно може повернутися у стан Тоттенгема — повідомляє talkSPORT.

Керівництво клубу незадоволене працею нинішнього коуча Антоніо Конте, який не демонструє видатних результатів у Англії та Лізі чемпіонів.

Аргентинця було нещодавно звільнено з Парі Сен-Жермен за невдалі виступи команди у єврокубках.

Раніше він очолював саме північнолондонців.

Фахівець залишив свій пост у 2019 році після невдалого початку сезону й через декілька місяців після фіналу чемпіонської ліги.