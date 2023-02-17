Англія

Гравець Тоттенгема прокоментував свої очікування від поєдинку.

Іван Перишич очікує, що Тоттенгем продемонструє свою якість у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.

"Россонері" здобули важливу перемогу над "Шпорами" з рахунком 1:0 у вівторок на стадіоні Сан-Сіро, коли Браім Діас чітко зумів забити головою на 7-ій хвилині матчу, чого в підсумку виявилося достатньо, щоб здобути впевнену перемогу.

Враховуючи погану нинішню форму обох команд, перемога Мілан» також має нематеріальні переваги для впевненості команди, ставлячи її на щабель вище перед матчем-відповіддю на стадіоні Хотспур.

У розмові з Sky Sports Italia Перішич спочатку поміркував про те, що пішло не так у матчі з Міланом і як Тоттенгем буде готовим на матч-відповідь.

"Ми знали, що це буде важка гра перед 80 000 осіб. Мілан виступив добре, але матч-відповідь у Лондоні буде зовсім іншим. Ми не показали свою цінність, нам чогось не вистачило в останній третині. Всі знають, як працює Антоніо Конте. Він був сильним як гравець, а тепер він сильний як тренер. Я багато чому навчився у нього, ми виграли Скудетто, це було щось фантастичне, чого я ніколи не забуду.

Зараз у нас багато ігор в Прем'єр-лізі, ми докладемо всіх зусиль, щоб спробувати виграти якомога більше".