Англія

Один із зимових новачків "синіх", ймовірно, повернеться до Бразилії до кінця 2023 року.

Центральний півзахисник лондонського Челсі Андрей Сантос, який перейшов у стан "синіх" цієї зими з Васко да Гама, близький до того, щоб вирушити за ігровою практикою до бразильського Палмейраса Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у неділю, 19 лютого, 18-річний хавбек полетить до Бразилії для завершення свого переходу на правах оренди, яка буде розрахована до грудня цього року.

Медогляд Андрея Сантоса до Палмейраса заплановано на початок наступного тижня, якщо все піде за планом.

Нагадаємо, що трансфер молодого бразильського хавбека коштував Челсі 12,5 мільйона євро.