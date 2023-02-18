Англія

16-річний Габріеле Б'янкері підтвердив, що залишає Кардіфф після дев'яти років у системі клубу.

Академія Манчестер Юнайтед посилиться талановитим нападником Кардіффа Габріелем Б'янкері, який підтвердив у своїх соціальних мережах, що залишає рідний клуб.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 16-річний гравець юнацької збірної Уельсу U-17 вирішив продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед, якому вдалося виграти конкуренцію за молодого футболіста більш ніж у двох-трьох англійських клубів.

Б'янкері вже пройшов медогляд у таборі "червоних дияволів" та підпише з манчестерським клубом чотирирічний контракт, де продовжуватиме свій розвиток на рівні юнацьких команд.

Зазначимо, що за збірну Уельсу U-17 Габріеле Б'янкері провів три матчі (162 хвилини), в яких встиг відзначитися асистом та заробити вилучення.