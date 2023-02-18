Завершилася низка поєдинків чемпіонату Англії.
У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги відбулася низка суботніх поєдинків у слоті 17:00.
Брайтон удома поступився Фулгему, Брентфорд і Крістал Пелас переможця не виявили, Борнмут без Іллі Забарного обіграв Вулвергемптон, а Евертон з Віталієм Миколенком здолав Лідс.
Брентфорд – Крістал Пелас 1:1
Голи: Янельт, 90 — Езе, 69.
Брентфорд: Райя, Хіки (Льюїс-Поттер, 76), Мі, Піннок, Генрі (Янельт, 76), Нергор (Баптист, 84), Єнсен, Дасілва (Дамсгор, 63), Тоуні, Вісса (Шаде, 63), Мбемо.
Крістал Пелас: Гуаїта, Клайн, Андерсен, Гехі, Мітчелл (Річардс, 82), Олісі (Ахамада, 80), Шлупп, Локонга (Езе, 63), Дукуре, Айю, Матета (Едуар, 80).
Попередження: Мі (3), Айю (13), Андерсен (35), Нергор (75).
Брайтон – Фулгем 0:1
Гол: Соломон, 88.
Брайтон: Санчес, Велтман, Данк, Вебстер (Буонанотте, 73), Еступіньян (Лемпті, 62), Гросс, Марч, Мак Аллістер, Кайседо, Мітома, Фергюсон (Ундав, 73).
Фулгем: Лено, Тете, Рим, Діоп, Робінсон, Рід, Вілсон (Вінісіус, 62), Перейра (Соломон, 82), Палінья, Вілліан, Декордова-Рід.
Попередження: Діоп (70), Вінісіус (82), Робінсон (84), Палінья (90), Вілліан (90).
Евертон – Лідс 1:0
Гол: Коулмен, 64.
Евертон: Пікфорд, Коулмен, Тарковський, Коуді, Миколенко, Гує, Дукуре, Онана (Девіс, 74), Івобі, Мопе (Сіммс, 81), Макніл.
Лідс: Мельє, Ейлінг, Вебер (Крістенсен, 46), Кох, Фірпо, Адамс, Харрісон (Грінвуд, 86), Маккенні (Рюттер, 78), Бемфорд, Саммервілл (Ааронсон, 61), Ньонто.
Попередження: Адамс (43), Дукуре (44), Макніл (44), Маккенні (44), Ньонто (90).
Вулвергемптон – Борнмут 0:1
Гол: Таверньє, 49.
Вулвергемптон: Жозе Са, Семеду, Доусон, Кілмен, Буено (Аїт-Нурі, 62), Моутінью (Гомес, 70), Сарабія, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (Поденсе, 61), Траоре (Хіменес, 77), Матеус Кунья (Дієго Коста, 70).
Борнмут: Нето, Сміт, Стівенс, Сенесі, Земура (Вінья, 85), Лерма (Ротуелл, 46), Біллінг, Таверньє (Ентоні, 57), Траоре (Міфем, 81), Соланке, Уаттара (Семеньо, 58).
Попередження: Біллінг (29), Сміт (70), Аїт-Нурі (72), Сенесі (74), Гомес (74), Сарабія (86).