Англія

Українець вийшов у другому таймі, але лондонці все ж програли.

У рамках 24 раунду англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на Стемфорд Брідж зустрічався із Саутгемптоном.

Гості звільнили головного тренера перед матчем, і це подіяло. Гості відкрили рахунок на 45+1 хвилині гри. Джеймс Ворд-Праус блискуче виконав штрафний удар, відправивши м'яч під ліву стійку воріт Кепи.

На 64 хвилині Грем Поттер випустив на поле Михайла Мудрика. На 71 хвилині Стерлінг був близький для того, щоб зрівняти рахунок, але його удар головою пройшов повз воріт. Ще один момент втратив Феліш. Португалець з близької відстані пробив у Базуну. Челсі програв — 0:1.

Челсі — Саутгемптон 0:1

Гол: Ворд-Праус, 45+1

Челсі: Аррісабалага — Аспілікуета (Чалоба, 84), Кулібалі (Фофана, 46), Бадьяшиль, Чілуелл (Галлагер, 84) — Ковачич, Маунт (Гаверц, 64), Енцо, Феліш, Мадуеке (Мудрик, 64), Фофана (Стерлинг, 46).

Саутгемптон: Базуну — Беднарек, Белла-Кочап, Перро, Мейтленд-Найлс (Лянко, - Армстронг (Волкотт, 59), Ельюнуссі (Алькарас, 87), Ворд-Праус, Лавія (Діалло, 87), Сулемана (Армстронг, 59), Онуачу (Мара, 59).

Попередження: Кулібалі, Белла-Кочап, Армстронг, Мара, Кепа, Ворд-Праус, Перро, Ковачич.