Англія

Арсенал може отримати гравця за безцінь.

Бельгійський півзахисник англійського Лестера Юрі Тілеманс із моменту підписання контракту з "лисами" в 2019 році вже встиг добре освоїтись у реаліях Прем’єр-ліги, і відповідно стати одним із найбільш впливових гравців у складі команди.

Однак перемовини щодо подальших взаємин із 25-річним виконавцем, на тлі завершення чинного контракту влітку цього року, Лестеру відверто не вдались.

У підсумку, уже під час зимового трансферного вікна Тілеманс мав можливість вести перемовини про майбутнє приєднання на правах вільного агента з будь-яким охочим клубом, проте жодних новин із цього приводу так і не надійшло.

Лондонський Арсенал був одним із претендентів через особисту зацікавленість головного тренера Мікеля Артети в цьому футболісті, але так і не зробив кроку на зустріч домовленості.

Утім, як повідомляє італійська преса, інтерес іспанця до Юрі жодним чином не охолонув, тому перед початком літньої трансферної кампанії "каноніри" планують зробити рішучий крок із пропозицією довгострокової угоди на адресу бельгійця.

У поточному сезоні Тілеманс зіграв 27 матчів, забивши чотири голи та віддавши одну гольову передачу.