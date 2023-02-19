Англія

Захисник Вест Гема розповів про адаптацію в новому клубі.

Німецький центральний захисник Тіло Керер тривалий час провів у французькому Парі Сен-Жермен, проте так і не став футболістом основного складу цього клубу.

У підсумку, під час минулого літнього трансферного вікна 26-річний виконавець погодився перейти до лондонського Вест Гема, який у новій кампанії стартував далеко не найкращим чином.

Футболіст, що народився в Тюбінгені, але має коріння з Бурунді, у своєму розлогому інтерв’ю розповів про непростий шлях у професійній кар’єрі.

"Я ніколи не боявся шукати нових викликів і завжди був відкритий до речей, які кидали мені виклик у спосіб, за якого я би міг ризикувати, переборюючи самого себе.

Але я завжди знав, що подолання цього зробить мене кращим гравцем і забезпечить зростання на рівні особистості. Саме тому перехід до Вест Гема — абсолютно правильний крок у моїй кар’єрі. Прем’єр-ліга відрізняється від Ліги 1 чи Бундесліги, і спостерігати за її матчами було дійсно цікаво. Проте грати в ній — ще цікавіше.

Коли я прийшов до клубу, у мене не було за плечима тривалою передсезонної підготовки, тому спочатку мені було потрібно відчути команду. А найшвидший спосіб робити це — грати в її складі в офіційних матчах. Звісно, що завжди є ймовірність, що щось піде не так, як вам би того хотілось. І в мене був дійсно важкий початок.

На моєму короткому професійному шляху були гравці, які приходили в готову систему клуб, яка вибудовувалась мінімум два роки, і при цьому змінювали баланс команди. А іноді гравцям потрібен чималий час, щоб адаптуватися один до одного.

За останні кілька Вест Гему вдалось стабілізуватись. Гвинтики системи набувають усе більш м’якої ходи. Але ви ніколи не знаєте, скільки часу знадобиться гравцям для цього: іноді миттєво, іноді трохи довше.

Історія моєї родини дуже складна. Мати працює медсестрею, батько — тесля. У Африці його робота є дуже затребуваною. Ми жили в Бурунді та Руанді, проте через громадянські війни в обох країнах нам довелось кілька разів евакуюватись до сусідніх країн. Інакше вижити було б неможливо.

Цим трагедіям уже майже 30 років, але вони все ще впливають на країни. На Руанду трохи менше, тому що після війни було більше політичної стабільності. Бурунді відстає в цьому плані на кілька років.

Через ці події я відчуваю себе дуже привілейованим у тому становищі, яке я займаю сьогодні, і з тими можливостями, які я мав у молодості: ходити до школи, мати можливість займатися такими видами спорту, як футбол, баскетбол, легка атлетика. У Бурунді є так багато дітей, які є такими ж або навіть більш талановитими, аніж я в тому віці, але вони не мають подібних можливостей.

Потім я опинився в академії Шальке. Там вас навчають фундаментальних речей, які важливі як у футболі, так і в житті. Ідеться про повагу, рівність, дисципліну, важку роботу, скромність. Я думаю, що саме тому так багато гравців досягли успіху в професійному футболі саме з цієї академії.

А потім я потрапив до ПСЖ. Рівень якості цього клубу був надзвичайний, просто неймовірний. Ми повинні були бути в оптимальній формі щодня. Мбаппе? Я не думаю, що хтось зможе встигати за Мбаппе. Але ви можете зупинити Мбаппе, якщо достатньо розумні та маєте допомогу партнерів.

У підсумку, мені вдалось потрапити до збірної Німеччини на останній чемпіонат світу. Я зіграв проти Іспанії, а згодом ми вилетіли з турніру. Через кілька днів після цього ми пішли проаналізувати, що саме пішло не так.

Зійшлись на тому, що нам потрібно підвести риску під цим виступом, і зосередитися на тому, що буде з командою далі. Наступного року буде чемпіонат Європи в Німеччині. Є речі, які ми повинні терміново покращити. А є речі, які не можемо повторити знову.

Чи впливало на нашу команду протистояння проти Катару в боротьбі за рівність прав людей? Було б надто легко покласти провину за невдалий виступ на це. Але ми також не можемо заперечувати, що деякі речі навколо футболу вплинули на нашу підготовку.

Я не кажу, що через це безпосередньо на полі все пішло не так, як ми планували. Але я не думаю, що ці речі допомагали нам. Ми проаналізували все це, і це точно те, на що варто звернути увагу в майбутньому.

Останні кілька років як національна команда ми відстоюємо права людини. Я просто вважаю, що під час чемпіонату світу є деякі речі, як гравці, які ми з радістю виконуємо, і ми вважаємо, що це наша відповідальність.

Юрген Клопп якось сказав про це: "Гравці повинні зосередитися головним чином на змаганні в цьому турнірі. Оскільки чемпіонат світу проводиться кожні чотири роки, ніхто не знає, скільки разів ти зможеш туди потрапити". Із цим можна сперечатись чи обговорювати. Але, можливо, на наших гравців був занадто великий тиск.

Що ж до нашого майбутнього суперника, Тоттенгема, то в них є Гаррі Кейн. Він дуже розумний нападник. Напевно, чимось схожий на Каріма Бензема. Отже, у грі проти нього потрібно бути дуже пильним", — заявив німецький футболіст.

Матч Тоттенгем — Вест Гем відбудеться 19 лютого, о 18:30.