Англія

Лондонський клуб очікує на гучне підсилення центру захисту.

Лондонський Тоттенгем за підсумком чергового вікенду англійської Прем’єр-ліги зумів піднятись до зони потенційних учасників наступного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

Однак на цьому амбіції колективу Антоніо Конте себе не вичерпують, і "шпори" вже зараз намагаються робити перші напрацювання стосовно майбутньої літньої трансферної кампанії.

Зокрема, італійський фахівець запланував підсилення центру захисту своєї команди, задля чого хоче використати свої колишні знайомства.

Ідеться про гравця оборони мадридського Реала Антоніо Рюдігера, якого Конте запрошував до лондонського Челсі зі складу італійської Роми ще в 2017 році.

Проблеми "шпор" у захисті цього сезону є очевидними — вони єдині з найкращих десяти команди ліги пропустили 35 або більше м’ячів.

У поточному сезоні 29-річний німець награв 31 матч, забивши два голи, тоді як влітку минулого року від дістався "галактікос" у статусі вільного агента.