Англія

Футболіст може бути проданий наступного літа.

Переговори між Челсі та Мейсоном Маунтом про новий контракт призупинено, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, влітку та восени Челсі зробив Маунту кілька пропозицій про новий контракт, але отримав відмову.

Влітку Челсі знову спробує домовитися про новий контракт із Маунтом. Якщо не вдасться, то керівництво схвалить продаж Мейсона, щоб не втратити його безплатно влітку 2024 року.

Термін цьогорічного контракту вихованця лондонського клубу розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону на рахунку атакуючого півзахисника 3 голи та 3 асисти в 31 матчі за Челсі у всіх турнірах.