Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу 25 туру англійської Прем'єр-ліги, який пройде 26 лютого і розпочнеться о 15:30.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Тоттенгемом та Челсі, яке пройде на Тоттенгем Готспур Стедіум.

НЕДІЛЯ, 26 ЛЮТОГО, 15:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За підсумками минулого туру Тоттенгему вдалося повернутися до топ-4 турнірної таблиці АПЛ завдяки впевненій перемозі над Вест Гемом у лондонському дербі та поразці Ньюкасла від Ліверпуля. Але при цьому "сороки" ще мають один матч у запасі і всього одне очко відставання, тому розслаблятися "шпорам" ще дуже рано.

Під час сезону підопічні Антоніо Конте демонстрували певну нестабільність, і здавалося, що гравцям Тоттенгема не вистачає фізичних кондицій на всю дистанцію окремих матчів. Склалася така тенденція, що "шпори" можуть продемонструвати один зразковий тайм, але в другому повністю посипатися, що неодноразово коштувало команді втрачених очок.

Що стосується Челсі, то зараз у підопічних Грема Поттера все погано як у плані результатів, так і в ігровому аспекті. Існує думка, що у "синіх" зараз повністю відсутній малюнок гри, що певною мірою є правдою. Але це не означає, що Поттер є поганим тренером. Просто англійський фахівець у певний момент став заручником обставин, адже дуже непросто збудувати гру команді, кістяк якої на майбутнє складається переважно з нових гравців, що були підписані у зимове трансферне вікно. Для цього потрібен час.

Як результат, в 2023 році підопічні Грема Поттера не здобули ще жодної перемоги у восьми проведених матчах у всіх турнірах, при цьому в половині з цих поєдинків "сині" зазнали поразок. Загалом нинішню гру Челсі ідеально описує його нинішнє становище у турнірній таблиці. Поки що лондонці "стабільно" йдуть на десятому місці і поки що, враховуючи всі чинники, якогось значного прогресу від колективу Поттера чекати найближчим часом навряд чи варто.

За версією компанії Parimatch Ukraine, більше шансів на перемогу у підопічних Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,55, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 2,93. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,38.

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