Англія

Клуб підтримає тренера на трансферному ринку.

Ліверпуль підтримує Юргена Клоппа, незважаючи на кризу команди, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, керівництво клубу та Клопп вже будують плани на літнє трансферне вікно. Ліверпуль підтримує тренера

Ліверпуль виявляє інтерес до Джуда Беллінгема, Матеуша Нунеша і Мейсона Маунта.

Клуб хоче продовжити роботу з Клоппом та має намір підтримати його трансферами.

У поточному сезоні Ліверпуль посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії.