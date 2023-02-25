Англія

Керманич прокоментував фінансову політику клубу.

Англійський Ліверпуль останні дві трансфері кампанії провів за умов невеликої кількості придбань, що втім не завадило команді витратити більше 120 млн євро лише на трансфери нападників Дарвіна Нуньєса та Коді Гакпо з лісабонської Бенфіки та нідерландського ПСВ відповідно.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп, на тлі невпевнених виступів своєї команди в поточному сезоні, не полишає сподівань, що керівництво клубу надасть необхідний бюджет на наступну літню трансферну кампанію.

"Можлива невдача під час кваліфікації до Ліги чемпіонів на наступний сезон не піде нам на користь. Гроші в футболі завжди мають впив, хоча, як мені здається, краще б вони не відігравали настільки велику роль.

Проте наступного літа ми точно маємо бути представлені на ринку. Мені шкода, що я не можу гарантувати участь команди Лізі чемпіонів станом на зараз, але ми боремось за це. Саме тому я ніколи не скажу, що це неможливо, допоки воно дійсно не стане таким.

Це складно, але ми повинні вже розпочинати роботу з пошуках нових гравців, ще до того, як дізнаємось остаточну позицію, на якій ми фінішуємо в Прем’єр-лізі цього сезону.

Я відчуваю себе впевнено, коли Джон Генрі говорить, що буде інвестувати в проєкт, бо це його галузь діяльності. Ми не можемо собі дозволити чекати, допоки ті ж самі Челсі, Ньюкасл та Манчестер Юнайтед набиратимуть додаткової ваги.

Моя робота полягає в тому, щоб чітко прояснити, що саме нам потрібно зі спортивної точки зору, а потім інші люди відповідатимуть за надання нам ресурсів чи будь-чого іншого.

Я думаю, що завдяки тому, що ми п’ять років поспіль грали в Лізі чемпіонів, а це величезні гроші, і тричі виходили у фінал за цей час, що також дуже багато з точки зору грошей. Ми реконструювали одну з трибун Енфілда, побудували тренувальний майданчик, і клуб дійсно відчуває себе впевнено.

Але навколо нас у той самий час, очевидно, є кілька клубів, темпи розвитку яких значно перевищують наші, і ми не можемо ігнорувати це.

Ідеться про пошук потрібних гравців, а не про залучення великої кількості футболістів, і, слава Богу, у світі футболу є багато потрібних нам гравців. Не всі з них доступні або хочуть приїхати, але дійсно є багато хороших гравців. Єдина причина, чому я не люблю говорити про це зараз, полягає в тому, що є ще багато ігор попереду.

Ця команда, що наявна в нас зараз, є основою для всього, що ми робимо, і вона завжди була основою для всього, що ми робимо. Навіть якщо зараз у людей такий настрій: "Цей гравець може йти, він повинен піти". Боже ти мій, заспокойся, будь ласка!

Зайдіть на YouTube, подивіться старе відео і подумайте: "Ось що він зробив, він виклав своє серце й душу на поле". Це не означає, що ми повинні бути вдячні йому до кінця життя, але він усе ще з нами, тому давайте ухвалимо рішення після сезону. Поки ми разом, давайте підтримувати цю команду всім, що маємо", — заявив німецький фахівець.

Ліверпуль найближчий матч проведе в гостях у Крістал Пелес 25 лютого, о 21:45.