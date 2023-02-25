Англія

Керманич Ньюкасла розповів про передчуття від прийдешньої зустрічі.

Ньюкасл уже найближчим часом матиме відмінну нагоду здобути довгоочікуваний трофей на внутрішній арені в фінальному протистоянні Кубка англійської ліги проти Манчестер Юнайтед на Вемблі.

Головний тренер "сорок" Едді Гау напередодні зустрічі розповів про власних шлях до вирішальної дуелі та передчуття від майбутньої гри.

"Коли я отримав серйозну травму коліна у віці 24 років, я відчув, що світ довкола мене звузився. Я завжди, коли був гравцем, намагався бути найкращою версією самого себе, але раптом усе закінчилось.

Я пройшов шлях від того, як мене випустили з академії Борнмута в 16 ​​років, до того, як мене підписала команда з Чемпіоншипу за майже пів мільйона фунтів, і я тоді думав: "Нічого собі, у мене нарешті все виходить!".

Маючи дуже обмежені здібності та можливості, я справді непогано порався з викликами. У 24 роки я все ще мав попереду непогане майбутнє, яке раптом розчинилось.

Тож якщо я перенесу себе від тієї людини до моменту сьогоднішнього дня, я б собі тоді сказав: "Друже, у тебе абсолютно немає шансів повернутись до гри". Я був сором’язливим, замкнутим у собі, але відчував, що маю хороший футбольний мозок, але ніколи не бачив себе тренером.

Це дуже важко, коли ти дивишся на своє життя й бачиш певні моменти. "Я пройшов шлях від сюди до сюди, ого". Це дійсно змінює твою свідомість.

Що для мене означатиме можлива перемога в Кубку ліги? Усе. Але це було б не тільки для мене. Це було б більше для вболівальників, для всіх, хто пов’язаний із клубом.

Вони довго чекали на цю можливість, і я знаю, лише зі своїх дуже обмежених контактів з людьми по всьому місту, із тими, кого бачив довкола, що вони дійсно люблять цей футбольний клуб. А я хотів би відплатити за цю любов трофеєм.

Сподіваюсь, що моя робота з часом доведе, що я достатньо хороший, а може й навпаки — недостатньо хороший тренер. Проте я думаю, що тут справа де в чому більшому. Це все робиться для Ньюкасла.

Моя мати виростила нас без батька, проте її вже нема з нами з 2012 року. Вона буде в моїх думках у цей день. Чесно кажучи, вона в моїх думках перед кожною грою, але я думаю, безсумнівно, що вона буде в моїх думках ще більше, імовірно, цими вихідними.

Вона взяла мене на екскурсію Вемблі, коли я був п’ятирічним чи шестирічним. Я тоді піднімав фальшивий Кубок Англії, під штучний шум уболівальників із гучномовців. Вона була там і робила це зі мною. Якщо відверто, то мої футбольні можливості існують завдяки їй, тому впродовж цього тижня я буду багато думати про неї та ту роль, яку вона зіграла в моєму житті.

Я ніколи не забув той день. Вемблі для мене був дивовижним місцем. Місцем, куди я відчайдушно хотів повернутися в будь-якій якості.

Я б сказав, що 99,9% того, ким я є сьогодні, походить від матері, тому що вона була моєю рушійною силою в дитинстві. Ми всі є частиною нашої історії та свого дитинства, і вона справила на мене величезний вплив, і зараз я роблю ці речі завдяки їй", — заявив англійський фахівець.

Матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл відбудеться 26 лютого, о 18:30.