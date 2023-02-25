Команда Пепа Гвардіоли здобула дуже переконливу перемогу.
Манчестер Сіті - Борнмут, Getty Images
25 лютого 2023, 21:22
У рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у гостях переграв Борнмут.
У ворота Нето ще у першому таймі влетіли три м'ячі. Рахунок на 15 хвилині відкрив Альварес, добивши м'яч у порожні ворота.
На 29 Ерлінг Голанд завершив відмінну комбінацією влучним ударом. Перед перервою забив вже сам Фоден.
Другий тайм розпочався з автоголу. М'яч зрикошетив від Мефама та опинився у сітці.
На 83 Лерма зміг забити гол престижу. В цілому, Борнмут гідно виглядам на тлі більш кваліфікованого суперника, завдавши 13 ударів по воротах Едерсона. В Ман Сіті 19 ударів.
Борнмут йде на 19 позиції з 21 набраним балом в активі. В Манчестер Сіті 55 балів та друге місце після 25 зіграних матчів.
Борнмут — Манчестер Сіті 1:4
Голи: Лерма, 83 — Альварес, 15, Голанд, 29, Фоден, 45, Мефам (АГ), 51
Борнмут: Нето — Сміт (Фредерікс, 59), Стівенс, Сенесі — Мефам, Земура, Траоре (Ентоні, 76), Лерма, Біллінг (Ротуелл, 59) — Уаттара, Соланке.
Манчестер Сіті: Едерсон — Аке (Вокер, 80), Рубен Діаш, Аканджи, Льюіс — Гюндоган (Серхіо Гомес, 55), Гріліш (Марез, 72), Родрі (Філліпс, 55), Фоден — Голанд (Перроне, 72), Альварес.
Попередження: Уаттара, Мефам, Філліпс, Аканджи.