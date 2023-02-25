Англія

Команда Пепа Гвардіоли здобула дуже переконливу перемогу.

У рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у гостях переграв Борнмут.

У ворота Нето ще у першому таймі влетіли три м'ячі. Рахунок на 15 хвилині відкрив Альварес, добивши м'яч у порожні ворота.

На 29 Ерлінг Голанд завершив відмінну комбінацією влучним ударом. Перед перервою забив вже сам Фоден.

Другий тайм розпочався з автоголу. М'яч зрикошетив від Мефама та опинився у сітці.

На 83 Лерма зміг забити гол престижу. В цілому, Борнмут гідно виглядам на тлі більш кваліфікованого суперника, завдавши 13 ударів по воротах Едерсона. В Ман Сіті 19 ударів.

Борнмут йде на 19 позиції з 21 набраним балом в активі. В Манчестер Сіті 55 балів та друге місце після 25 зіграних матчів.

Борнмут — Манчестер Сіті 1:4

Голи: Лерма, 83 — Альварес, 15, Голанд, 29, Фоден, 45, Мефам (АГ), 51

Борнмут: Нето — Сміт (Фредерікс, 59), Стівенс, Сенесі — Мефам, Земура, Траоре (Ентоні, 76), Лерма, Біллінг (Ротуелл, 59) — Уаттара, Соланке.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аке (Вокер, 80), Рубен Діаш, Аканджи, Льюіс — Гюндоган (Серхіо Гомес, 55), Гріліш (Марез, 72), Родрі (Філліпс, 55), Фоден — Голанд (Перроне, 72), Альварес.

Попередження: Уаттара, Мефам, Філліпс, Аканджи.