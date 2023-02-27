Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Двадцять п'ятий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення і подарував нам низку цікавих принципових протистоянь.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

Чергова перемога Арсеналу у капітанському матчі Зінченка

Минулими вихідними англійська Прем'єр-ліга вкотре продемонструвала солідарність та підтримку українському народу, який продовжує героїчну боротьбу проти російських терористів та загарбників. Усі капітани команд у 25-му турі АПЛ вийшли з пов'язками в українських кольорах, тоді як в Арсеналі пішли ще далі – команду на гостьовий поєдинок проти Лестера вивів не Мартін Едегор, а українець Олександр Зінченко, який приміряв на себе синьо-жовту капітанську пов'язку.

Підопічні Мікеля Артети прагнули у цьому турі продовжити свій неймовірний успіх за підсумками минулого матчу з Астон Віллою, намагаючись забути про нещодавню невдалу серію з чотирьох матчів без перемог. Завдання було успішно виконано, але виконано більше в економному режимі з погляду фізичних кондицій. Так, поєдинок проти Лестера міг здатися вам не зовсім типовим для Арсеналу зразка цього сезону — подекуди навіть нудним. Мінімально ведучи в рахунку завдяки голу Мартінеллі на початку другого тайму після зразкової передачі Троссара, "каноніри" не прагнули стрімголов бігти та збільшувати свою перевагу у рахунку. А навіщо, якщо і Лестер на тлі відсутності Меддісона абсолютно нічого не показав в атаці протягом усього матчу? Єдиний небезпечний момент — незарахований гол Іхеаначо після невдалої скидки Зінченка, коли нігерієць опинився в офсайді. Більше роботи у голкіпера Арсеналу Аарона Рамсдейла у цій зустрічі не було.

Лестер зміг запропонувати Арсеналу лише більш силову боротьбу з чималою кількістю фолів, але, здається, тренерський штаб Брендана Роджерса так і не придумав, як протидіяти "вільній" ролі Леандро Троссара. Бельгієць не був чистим центрфорвардом, як той самий Едді Нкетіа, при цьому він вільно переміщався то на лівий фланг, створюючи кількісну перевагу, то виступав у ролі "хибної" дев'ятки. І якби вражаючий гол бельгійця в першому таймі таки зарахували, то Арсенал міг вирішити всі питання щодо переможця зустрічі ще до перерви. Черговий гарний матч у виконанні Троссара, а десь у Челсі зараз сумує Михайло Мудрик...

Лестер — Арсенал 0:1

Голи: Мартінеллі, 46



Лестер: Ворд — Кастань (Перейра, 86), Суттар, Фас, Крістіансен — Дьюзбері-Голл, Ндіді (Сумаре, 77) — Тете (Тілеманс, 63), Прат (Дака, 77), Барнс — Іхеаначо (Варді, 63).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 90+2) — Едегор (Парті, 83), Жоржиньо, Джака — Сака, Мартінеллі, Троссар (Нкетіа, 70).



Попередження: Мартінеллі

Нульова нічия Крістал Пелес та Ліверпуля

Черговий матч Ліверпуля, яким навряд чи можуть задоволені вболівальники мерсісайдського клубу. Так, за підсумками "червоні" не програли і піднялися в турнірній таблиці на сьоме місце, але, здається, вже всі в команді, включно з тренерським штабом на чолі з Юргеном Клоппом, остаточно змирилися з тим, що цей сезон уже втрачено і потрібно готуватися до наступної кампанії.

Чому така думка? Річ у тім, що в ігровому аспекті похвалити Ліверпуль можна мало в чому. Так, "червоні" більшу частину поєдинку володіли м'ячем, завдали більше ударів по воротах суперника, але у команди в певних моментах повністю відсутня якась здорова ідея для подальшого розвитку атаки. При цьому і в обороні "червоні" не виглядали як невразлива команда — підопічні Патріка Вієйра неодноразово могли забивати, але цього разу обійшлося.

Підсумовуючи, тепер можна з упевненістю сказати, що минула перемога над Ньюкаслом аж ніяк не означала, що команда Клоппа нарешті вийшла з тривалої кризи. Швидше той матч став ідеальним збігом обставин, які дозволили Ліверпулю перемогти "сорок" вдруге цього сезону. Не більше й не менше.

Крістал Пелес — Ліверпуль 0:0

Крістал Пелес: Гуайта – Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл – Дукуре, Локонга – Олісе, Аю, Шлупп (Езе 71) – Матета (Едуар 71)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд (Фабіньо 71), Матіп, ван Дейк, Робертсон – Кейта (Елліот 46), Хендерсон, Мілнер – Салах, Гакпо (Байчетич 85), Жота (Фірміно 72)

Попередження: Клайн – Кейта, Хендерсон, Фабіньо, Матіп, Робертсон

Челсі знову провалився. Цього разу з Тоттенгемом

На цьому етапі криза Челсі справді не бачить кінця. "Сині" вперше за останні чотири роки зазнали поразки від Тоттенгема, але не можна сказати, що ця поразка стала якимось сюрпризом, якщо враховувати побачене у минулих матчах.

Невелику відповідь отримали і відверті хейтери Мудрика, адже український вінгер з'явився на полі на 83-й хвилині, але це не допомогло Челсі виглядати менш бездарно. Як показує практика, проблема не конктретно у Михайлі та його тривалій непростій адаптації до нового чемпіонату. Проблема в Челсі загалом – думаємо, це вже всім і так давно очевидно. Підопічні Грема Поттера не змогли створити Тоттенгему жодних проблем. Згадуючи про "привоз" Жоау Феліша, швидше деякі дії гравців Челсі створили проблеми для голкіпера "синіх" Кепи.

Чи потрібно звільняти Грема Поттера? Цю тему ми вже неодноразово порушували у наших минулих підсумках туру. Яка гарантія в тому, що новий керманич зможе відразу впоратися з усім цим хаосом з "трьома складами" і покаже результати краще на тривалій дистанції? Таких гарантій немає, тоді як Поттер зараз потребує лише одного — чистку своєї команди, а для цього доведеться чекати на літнє трансферне вікно.

Тоттенгем — Челсі 2:0

Голи: Скіпп, 46, Кейн, 82



Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Ленгле — Емерсон Роял, Скіпп, Гейб’єрг, Девіс — Кулушевські (Сон, 78), Рішарлісон — Кейн.



Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва (В. Фофана, 19), Кулібалі, Чілвелл — Лофтус-Чік (Закарія, 62), Фернандес — Зієш (Маунт, 61), Феліш (Мудрик, 83), Стерлінг (Обамеянг, 83) — Гаверц.



Попередження: Емерсон, Девіс — Зієш, Гаверц, Маунт.

Соломон забиває в третьому матчі поспіль за Фулгем. Команда Марку Сілви знайшла свого джокера, яким став колишній вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон. Ізраїльтянин вийшов на заміну у третьому поєдинку і забив свій третій гол поспіль, який безпосередньо вплинув на результат. Цього разу це не перемога, а лише нічия. Хоча слова "лише" тут швидше зайве, адже Вулвергемптон також не заслуговував на поразку.

Фулгем — Вулвергемптон 1:1

Голи: Соломон, 64 — Сарабія, 23

Вест Гем розгромив Ноттінгем Форест. Буквально за 15 хвилин у другому таймі "молотобійці" забили аж чотири м'ячі у ворота "лісників", завдяки чому лондонський клуб знову зміг залишити зону вильоту.

Вест Гем — Ноттінгем Форест 4:0

Голи: Інгз, 70, 72, Райс, 78, Антоніо, 85

Друга поразка для Шона Дайча на посаді головного тренера Евертона. "Синій Мерсісайд" продовжує чергувати перемоги із поразками. За підсумками минулого туру "іриски" залишили зону вильоту, але тепер через невдачу з Астон Віллою вони знову туди повернулися. Вся боротьба за виживання ще попереду.

Евертон – Астон Вілла 0:2

Голи: Воткінс 63 (пен.), Буендіа 81

Мінімальна перемога Лідса над Саутгемптоном. У битві аутсайдерів "павичі" зуміли здобути перемогу над останньою командою турнірної таблиці завдяки єдиному голу Жуніора Фірпо. Таким чином, Лідс як мінімум тимчасово залишив зону вильоту після одного туру перебування там.

Лідс – Саутгемптон 1:0

Гол: Фірпо 77

Манчестер Сіті розгромив Борнмут. Цілком очікувана та впевнена перемога підопічних Хосепа Гвардіоли, яка відправила "вишень" назад у зону вильоту, а самим "містянам" дозволила зберегти відставання від Арсеналу у розмірі двох очок. Ерлінг Голанд продовжує бити рекорди, ставши найрезультативнішим футболістом Манчестер Сіті в АПЛ за один сезон, але його сторіс в Instagram з косплеєм на Хабіба Нурмагамедова разом з Джеком Грілішем ми всіляко не вітаємо.

Борнмут — Манчестер Сіті 1:4

Голи: Лерма, 83 — Альварес, 15, Голанд, 29, Фоден, 45, Мефам (АГ), 51

Головний тренер: Девід МОЄС (Вест Гем)

Мартін Дубравка заходить до роздягальні Юнайтед після перемоги клубу у фіналі Кубка англійської ліги:



Лоріс Каріус, якщо він би був собакою:

If Loris Karius was a dogpic.twitter.com/BisC2ByF0o — Troll Football (@TrollFootball) February 26, 2023

Знайдіть самозванця:

Гаррі Кейн за Тоттенгем: 420 матчів, 268 голів, 0 трофеїв

Марсель Забітцер за МЮ: 5 матчів, 1 трофей

Дубравки багато не буває: