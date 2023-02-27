Англія

При цьому, футболіст поки не погоджується на продовження контракту.

Манчестер Сіті хотів би продовжити контракт із Хуліаном Альваресом, але футболіст поки що відмовляється, повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, не виключено, що аргентинець захоче піти з Манчестер Сіті влітку в оренду, якщо його ігровий час не збільшиться.

Манчестер Сіті готовий підвищити зарплату Альваресу після успішного ЧС-2022.

У поточному сезоні Альварес провів 30 матчів у всіх турнірах за Сіті: на його рахунку 10 голів та 2 асисти.