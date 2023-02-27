Манчестер Сіті хотів би продовжити контракт із Хуліаном Альваресом, але футболіст поки що відмовляється, повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, не виключено, що аргентинець захоче піти з Манчестер Сіті влітку в оренду, якщо його ігровий час не збільшиться.

Манчестер Сіті готовий підвищити зарплату Альваресу після успішного ЧС-2022.

У поточному сезоні Альварес провів 30 матчів у всіх турнірах за Сіті: на його рахунку 10 голів та 2 асисти.